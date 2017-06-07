Ростов-на-Дону, 7 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. В донском Главке проходит внеплановая проверка. На это время отстранён от должности руководитель оперативно-разыскной части собственной безопасности полиции Николай Гермашев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Ростовской области.

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О причинах проведения внеплановой проверки не сообщается. Только неофициальные источники связывают расследование с чередой громких преступлений, совершенных стражами порядка.

Напомним, в начале мая 2017 года на Дону был снят с должности руководитель регионального управления СКР Юрий Попов. Интернет-издания распространили информацию о том, что он мог лишиться должности из-за громкого уголовного дела банды «оборотней в погонах» в Ростове-на-Дону. Якобы преступную группировку сформировали высокопоставленные работники полиции и следкома. По некоторым сведениям, сообщники занимались «подставами», фабрикацией уголовных дел, вымогательствами и поборами на ростовских трассах.

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6 июня отбывающий срок в колонии бывший заместитель главы донского ГИБДД Александр Оцимик попытался подставить начальника полиции Ростовской области. Андрей Ларионов после появившегося на просторах всемирной паутины обвинения в «продаже» должностей написал заявление в прокуратуру о клевете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший страж порядка Оцимик опорочил честь мундира в 2014 году, когда организовал нападение на своего начальника — главу Госавтоинспекции Дона Сергея Моргачева.

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