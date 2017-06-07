Москва, 7 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В начале недели нефть снижалась до $48,98 на фоне дипломатического скандала вокруг Катара. На время он затих, что позволило цене восстановиться на 2,6%, до $50,27 в рамках коррекционного движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Подняться выше не позволил отчет от Американского института нефти (API).

ptra Нефть

Согласно последним данным, запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 4,62 млн баррелей. При этом неожиданно выросли запасы бензина и дистиллятов. Запасы бензина увеличились на 4,08 млн баррелей, дистиллятов — 1,75 млн баррелей.

На новостях баррель Brent подешевел до $49,79. 7 июня в Азии нефть вновь торгуется выше $50 за баррель. После отчета API все внимание трейдеров переключилось на отчет Минэнерго США и динамику курса американского доллара перед важными событиями.

8 июня состоятся парламентские выборы в Великобритании. ЕЦБ обнародует решение по ставкам и пройдёт пресс-конференция Марио Драги. Потом перед Сенатом США выступит бывший директор ФБР Джеймс Коми по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США.

Сложно сказать, какое событие повысит волатильность на нефтяном рынке. Если отталкиваться от технической картины, покупатели двинулись к максимуму $50,71 от 5 июня. Это первое важное сопротивление, которое нужно преодолеть покупателям как можно быстрее. После него покупателям откроется цель $51,42.

Напомним, 6 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,31%, до $49,47 за баррель, WTI — на 1,98%, до $48,34 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 0,40%, до $46,36 за баррель.

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