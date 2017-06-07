Ванино, Хабаровский край, 7 июня, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Ванинский районный суд Хабаровского края защитил права портового докера Александра Егорова, которого работодатель — ОАО «Порт Ванино» наказал за обращение к президенту России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Докер и профсоюзный лидер порта Ванино Александр Егоров отстоял свои права в суде

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В декабре 2016 года докер-механизатор ОАО «Ванинский морской торговый порт» записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В своем обращении, наглядно подтвержденном видеозаписью, демонстрирующей происходящее в порту, рабочий рассказал президенту о том, что из-за нарушений стивидорной компанией экологических норм докерам и жителям Ванино буквально нечем дышать.

Обращение получило широкий общественный резонанс и получило поддержку высших должностных лиц Хабаровского края, депутатов регионального парламента и Государственной думы.

Однако руководство порта наложило на докера дисциплинарное взыскание: ему был объявлен выговор за видеосъемку на рабочем месте и в рабочее время, Егорова лишили новогодней премии.

После этого, 29 января 2017 жители порто-франко, возмущенные нарастающими экологическими проблемами и несправедливым наказанием земляка-рабочего, вышли на митинг в поддержку Александра Егорова. На митинге требования жителей Ванино поддержали и представители районной, краевой и федеральной власти.

За докера Егорова, публично, на митинге, вступился депутат Государственной думы Борис Гладких, заявивший, что «наказание рабочего не развеет угольную пыль над Ванино, а население порто-франко должно видеть и понимать, что руководство порта озабочено решением экологических проблем, а не желанием наказать работника, поднявшего общественный резонанс».

Сам Александр Егоров факт наложения дисциплинарного взыскания считает абсурдным.

«Признаюсь, когда в декабре с меня руководство затребовало объяснительную, я даже вспылил. Написал, что на рабочем месте, в принципе никакая видеосъемка никем не велась, никаких телеоператоров, террористов и покемонов я там не видел. Просто зарплата — мой единственный источник дохода. Других финансовых средств у меня нет, а малолетние дети — есть», — рассказал Александр Егоров.

Выговор и лишение премии Александр связывает с деятельностью портовой организации «Российского профсоюза докеров», которую он возглавляет, с защитой прав членов профсоюза на нормальные условия труда.

«Профсоюз продолжит добиваться ликвидации угольной пыли и защищать права портовиков. После митинга 29 января много изменилось, улучшения, бесспорно, есть, но еще многое предстоит сделать», — подчеркнул Егоров.

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Пользователи социальных сетей СПВ Ванино решение суда восприняли с ликованием — Александр Егоров пользуется большим уважением своих земляков. Посетители соцсетей также выразили уважение судье Ванинского районного суда Анне Романько, «за честное и справедливое решение».

Как сообщало ИА REGNUM, в СПВ Ванино в течение нескольких лет не утихали народные волнения по поводу угольной пыли, которая распространялась с территории ОАО «Ванинский морской торговый порт». Первый митинг в Ванино состоялся в мае 2013 года. Тогда была утверждена первая программа экологической безопасности порта Ванино, однако предприятие ее не выполнило. После прошедшего 29 января митинга и обращения Александра Егорова к президенту страны, ситуация стала меняться в лучшую сторону. В порту Ванино сменился руководитель, порт принял новую экологическую программу, которую утвердил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Предприятие приобрело и продолжает приобретать современное пылеподавляющее оборудование, активно участвует в озеленении поселка, пополняет рыбные запасы местной нерестовой реки Чистоводная.