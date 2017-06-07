Киев, 7 июня, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Нелогичными заявления на Украине о введении виз с Россией назвала депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает 7 июня телеканал NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По ее словам, прежде, чем вводить визы, правительство в Киеве должно обеспечить нормальное социально-экономическое положение в стране, при котором граждане будут обеспечены работой на Украине.

«Это (визовый режим) будет своего рода счетчик. Он покажет, кто куда больше ездит: украинцы в Россию или россияне на Украину», — сказала Савченко.

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Она также добавила, что введение виз только усложнит взаимоотношения Украины и Донбасса.

«Где мы будем вводить визовый режим? Посреди Украины? Абсолютно нелогичные заявления», — считает депутат.

Напомним, Европейский парламент 16 мая принял решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной. На фоне этого в Киеве вновь поднялся вопрос об ограничении свободного перемещения граждан между Россией и Украиной.

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Так, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что вопрос о визовом режиме с Россией «перезрел». В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Украина установит визовый режим, Россия ответит симметрично.