Москва, 7 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 6 июня открылись ростом по доллару и евро. С открытия торговой сессии покупатели иностранных валют попытались вытолкнуть цены из сформировавшихся диапазонов за последние дни на фоне дешевеющей нефти. Курс доллара вырос до 56,77 рубля, курс евро — 63,92 рубля. Выше указанных уровней рынок не пошел, так как цена на нефть сорта Brent развернулась вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Дипломатический скандал вокруг Катара перестал оказывать негативное влияние на нефтяной рынок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

В рамках коррекции баррель Brent подорожал на 2,6%, до $50,27. За нефтяным рынком рубль укрепился к доллару США до 56,42 рубля, к евро — до 63,58 рубля. После выхода данных от Американского института нефти (API) нефтяные котировки упали на 0,95%. Запасы сырой нефти сократились, тогда как запасы бензины резко увеличились. По итогам дня курс доллара символически снизился на 8 копеек, до 56,52 рубля, а курс евро вырос на 8 копеек, до 63,78 рубля.

7 июня на рынке наблюдалась низкая активность. Повышенные объемы были в начале торгов. Трейдеры на рынке форекс и Мосбирже готовятся к ряду важных событий запланированных на четверг: выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ, пресс-конференция Марио Драги, выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед Сенатом США по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США. В связи с этим рублёвые пары останутся торговаться в боковом тренде до четверга.

Сегодня, 7 июня, в Азии Brent стоит $50,03 (+0.2%) за баррель. После выхода отчёта API трейдеры будут ждать публикации официального отчёта Минэнерго США. Нижняя граница флэта проходит через уровень 56,20 рубля. В моменте можно ожидать снижения курса доллара до этого уровня, после чего откат в район 56,35 рубля. Не исключаю и такой сценарий, что пара доллар/рубль проведет целый день около уровня 56,55 рубля.

Напомним, 6 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 8,00 коп. (-0,14%), до 56,52 руб., курс евро вырос на 8,00 коп. (+0,13%), до 63,78 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (0.0%), евро/рубль — 186,1 млн евро (-21,24%).

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