Вашингтон, 7 июня, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Режиссер-документалист Майкл Мур запустил интернет-проект, на котором пользователям предлагается публиковать информационные утечки и любой компромат на президента США Дональда Трампа. Об это говорится в заявлении американского режиссера на портале TrumpiLeaks.

Майкл Мур

Сайт позволит «бесстрашным разоблачителям» связываться с Муром напрямую. Чтобы «защитить США от тирании», пользователям предлагается тайно оставлять информацию на сайте о преступлениях, злоупотреблениях и нарушениях со стороны Дональда Трампа и его окружения.

Потенциальным разоблачителям предлагаются программные средства, которые позволят, например, сотрудникам правительства США, сохранить анонимность. Мур, тем не менее, предупредил, что никакой способ передачи данных по цифровой связи не является на 100% сохранным.

Он также отметил рискованность этой деятельности и предупредил, что «у нас могут быть проблемы из-за этого».

Майкл Мур — один из самых известных американских режиссеров-документалистов. Его фильмы «Фаренгейт 9/11» (Fahrenheit 9/11, 2004) и «Боулинг для Колумбины» (Bowling for Columbine, 2002) получили ряд престижных наград.

В настоящее время Мур, ранее выступавший с критикой нового главы Белого дома и даже предложивший ему уйти в отставку добровольно, работает над фильмом «Фаренгейт 11/9» о президенте Трампе и президентских выборах в США в 2016 году.