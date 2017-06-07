Париж, 7 июня, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что новый глава государства Эммануэль Макрон его превзошел. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на издание Canard Enchaine.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«С возрастом я стал скромен: Макрон — это я, только лучше», — отметил Саркози.

По словам экс-президента, Эммануэль Макрон — «невероятный парень», безупречно выполняющий свою работу. Саркози добавил, что у нового французского лидера — большие перспективы.

«Если он не совершит ошибок, которые сделал я, он далеко пойдет, мы не сможем его остановить», — заявил Саркози.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год, его преемником стал Франсуа Олланд. Весной 2017 года 39-летний Эммануэль Макрон победил на президентских выборах, став самым молодым президентом Франции.

Саркози не поддержал программу Макрона, однако во втором туре президентских выборов призывал избирателей не отдавать голоса за лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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