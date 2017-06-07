Астана, 7 июня, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Российской Федерации и Китаю нужно подписать «дорожную карту» развития сотрудничества в военной области на 2017−2020 годы. Об этом, как передает РИА «Новости», сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

Флаг КНР

«Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017−2020 годы, — сказал министр обороны РФ. — Предлагаю сегодня (7 июня) ее подписать».

Шойгу также добавил, что РФ и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня замглавы Академии военных наук КНР генерал-лейтенант НОАК Хэ Лэй провел переговоры с заместителем министра обороны РФ генерал-лейтенантом Александром Фоминым. Стороны обсудили текущее положение дел на международной арене, а также обменялись мнениями относительно перспектив развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

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