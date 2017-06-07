Вашингтон, 7 июня, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом может подать в отставку министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По их данным, Сешнс уже предупредил Трампа об этом, разговор состоялся в течение последних нескольких недель. Якобы он заявил президенту США, что ему нужна свобода действий для выполнения своих служебных обязанностей.

Министр заявил, что если потребуется, то он готов покинуть свой пост. Насколько известно изданию, Трамп это предложение не принял. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее Трамп критиковал Сешнса на встречах, сообщает телеканал ABC. Критика была связана с тем, что министр не стал участвовать в расследованиях якобы влияния России на президентскую избирательную кампанию в США.

Министр в марте отказался от участия в расследованиях на фоне спекуляций СМИ о якобы имевших место контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этой встрече Сешнс не сообщил в январе при рассмотрении его кандидатуры на пост генпрокурора и главы Минюста.

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Россия категорически отрицает обвинения в якобы вмешательстве в выборы и хакерских атаках. Отметим, что ещё в 2016 году бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, комментируя заявления о причастности «российских хакеров» к взлому базы данных Национального комитета Демократической партии США, утверждал, что находящихся в руках спецслужб Вашингтона средств достаточно для того, чтобы без труда установить источник хакерской атаки.