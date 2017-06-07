Грозный, 7 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Терек» (Грозный) Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал эмблему, которую будет носить клуб после переименования в «Ахмат».

Фото: instagram.com/lord_095/?hl=ru Regnum picture 1472033229251874 big

"В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших Отцов, — написал Даудов. — И в наших сердцах — имя Ахмат!!! Аллаху — Акбар!».

Напомним, 6 июня руководящий совет грозненского футбольного клуба «Терек» принял решение о переименовании команды в «Ахмат».