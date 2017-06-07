Москва, 7 июня, 2017, 07:39 — ИА Регнум. По словам посла США в России Джона Теффта, общавшегося с российскими журналистами 6 июня, договоренности о встрече лидеров двух стран в рамках саммита G20 нет. Однако Дмитрий Песков пояснил, что встреча Путина и Трампа в Гамбурге все-таки возможна.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«В Гамбурге — да, может, но даты нет», — отметил Песков, отвечая на вопрос о дате и месте встречи.

Представитель Кремля добавил, что ожидается только беседа глав государств. Заявлений для СМИ по итогам переговоров не предполагается.

«Только встреча», — сказал Песков.

Главы России и США договорились о личной встрече в рамках саммита G20 во время телефонной беседы, которая состоялась 2 мая. Встреча глав государств и правительств пройдет в Гамбурге 7−8 июля 2017 года.

Напомним, телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа проходили трижды. В конце января российский лидер поздравил Трампа с инаугурацией, 4 апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, третья беседа состоялась в начале мая.

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Главными темами переговоров были двусторонние отношения РФ и США, борьба с международным терроризмом, включая противодействие «Исламскому государству» (деятельность организации запрещена на территории РФ). Главы государств также обсудили украинский кризис, ситуацию в Сирии и рост напряженности на Корейском полуострове на фоне ракетных испытаний КНДР.

12 апреля президент России принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона, прибывшего в Москву с официальным визитом, и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Журналисты на встрече не присутствовали, хотя переговоры такого рода с предшественником Тиллерсона Джоном Керри включали открытую для СМИ часть.

10 мая Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова, беседа при этом также была закрытой для прессы. Позднее несколько кадров с переговоров появились в российских и зарубежных изданиях.

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В период, когда Барак Обама руководил США, встречи глав двух государств проходили в рамках крупных международных саммитов. Лидеры беседовали в кулуарах в промежутках между мероприятиями.