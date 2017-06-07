Грозный, 7 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Терек» сменит название на «Ахмат» (Грозный) в честь бывшего главы Республики Чечня Ахмата Кадырова. Об этом сообщил в своем Instagram глава чеченской республики Рамзан Кадыров.

Fckrasnodar.ru ФК Терек

«Дорогие друзья! Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что Грозненский футбольный Клуб отныне называется «Ахмат». Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что Совет директоров клуба провел ряд встреч и обсуждений прежде, чем принять решение. Руководство команды направило письмо в РФПЛ с просьбой утвердить переименование клуба.

«В самый тяжёлый период в истории Чечни и чеченского народа Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный Клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды», — говорит глава республики о причинах переименования.

Отметим, что впервые о переименовании клуба заговорили в марте 2017 года. Тогда о возможности изменения исторического названия сообщил вице-президент клуба Хайдар Алханов. А президент «Терека» Магомед Даудов, узнав об этой инициативе, заверил, что вопрос будет рассмотрен Советом директоров.

Отметим, что в сообществе болельщиков «Терека» «ВКонтакте» большинство посетителей не поддерживает переименование клуба.

Напомним, что футбольный клуб в городе Грозный был основан в 1946 году, тогда команда называлась «Динамо». С 1948 года она получила имя «Нефтяник». В 1958 году клуб был переименован в «Терек» — именно эта дата считается датой основания клуба.