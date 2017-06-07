Измир, Турция, 7 июня, 2017, 07:43 — ИА Регнум. В Турции арестован глава регионального отделения международной правозащитной организации Amnesty International Танер Кылыч, сообщает 7 июня Die Zeit.

Fidh.org Арест

Он и еще 22 члена организации, в основном юристы, были задержаны полицейскими в городе Измир на западе страны. Его дом и офис организации были подвергнуты обыску.

На данный момент Кылыч находится следственном изоляторе, передает Amnesty International.

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, Танер Кылыч обвиняется в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, так как использовал специальное приложение ByLock, которое популярно среди последователей Гюлена.

Напомним, что проповедник обвиняется в организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года и на данный момент находится в США, которые отказывают Анкаре в его экстрадиции.

«У Турции нет доказательств какого-либо преступления, поэтому мы требуем от Анкары освобождения Танера Кылыча и 22 членов нашей организации», — обратился к Анкаре генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

Шетти утверждает, что именно Кылыч в течении многих лет критиковал «те вольности», которые позволяет себе турецкая власть.