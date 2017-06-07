Москва, 7 июня, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Американский «ракетный щит» не обеспечивает безопасность всей территории страны, заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин, сообщает Bloomberg.

РЛС SBX-1. ПРО США

«На сегодняшний день ракетный щит не смог бы защитить Соединенные Штаты», — приводит агентство слова Путина из интервью.

Журналисты ознакомились с фрагментом фильма Стоуна о Путине, который будет показан на канале Showtime (подразделение компании CBS) 12−15 июня.

Ранее зрителям показали отрывок из фильма. В нем Путин заявил, что если бы война между Россией и США перешла в «горячую» фазу, то выживших бы не было.

Документальный фильм основан на 12 интервью с президентом РФ, которые режиссер снимал на протяжении двух лет. 30 апреля кинорежиссер анонсировал свой фильм, подчеркнув, что речь идет не о документальном кино, а скорее об очень развернутом интервью.

Кинорежиссер признался, что при общении с президентом РФ его поразила прямота Путина. Стоун отметил, что считает, что он и его съемочная группа «отдали должное» Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения России, в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани ядерной войны.

Также Стоун заявил, что уверен в том, что Россия не влияла на выборы президента США. Все слухи о якобы вмешательстве российских хакеров режиссер считает политической войной демократов против Дональда Трампа.