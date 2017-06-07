Переселение из опасной зоны в пермских Березниках: есть риски
Березники, Пермский край, 7 июня, 2017, 07:38 — ИА Регнум. В Пермском крае город Березники с проверкой посетили полномочный представитель президента Российской Федерации Михаил Бабич, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Леонид Ставицкий. Они осмотрели провалы, образовавшиеся в результате техногенной аварии, строящийся комплекс «Любимов» и обсудили ход расселения аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Михаил Бабич высоко оценил действия врио главы региона. Он подчеркнул, что за последние три месяца все вопросы, которые препятствовали плановому строительству и расселению жилья, решены. Принята вся нормативная база на федеральном и региональном уровне. 1,250 млрд рублей выделены из федерального бюджета, дополнительно в ближайшее время будет выделено еще 683 млн рублей. Увеличение федерального финансирования на 1,9 млрд рублей стало возможным по итогам встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с врио главы Прикамья Максимом Решетниковым. Около 3 млрд рублей будут выделены из регионального бюджета на объекты социальной инфраструктуры. Михаил Бабич также отметил, что все вопросы с ресурсоснабжающими организациями руководством региона также решены.
В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников проинформировал, что с финансовым обеспечением проблем нет: «Со своей стороны мы также предусмотрели полный объем выделения средств, договоренности с «Уралкалием» на финальной стадии визирования, иными словами, никаких финансовых ограничений для завершения работ на сегодняшний день нет».
Вместе с тем Решетников признался: «Безусловно, есть и риски. Они касаются непосредственно выполнения существующего графика строительных работ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда президента в ПФО.
По мнению врио главы Прикамья, сейчас все внимание следует сосредоточить на соблюдении сроков выполнения строительных работ:
«Для этого усилена работа Корпорации развития Пермского края, усилены все подразделения, которые отвечают за синхронизацию, за контроль сроков строительства. Раз в две недели здесь бывают первые лица правительства края. Раз в месяц контролирую строительство лично. Такой же темп буду поддерживать дальше», — заключил Максим Решетников.
Напомним, что в октябре 2006 года в результате недостаточности принятых ПАО «Уралкалий» мер по организации мониторинга и геологических исследований во время эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках произошло затопление рудника с последующим образованием в черте города четырех провальных воронок. В связи с провалами в опасной зоне оказалось 97 жилых домов, в которых проживало 11 824 человека.
В целях переселения граждан правительством Пермского края совместно с администрацией Березников в 2014 году принято решение о строительстве нового жилья в микрорайоне «Любимов».
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В жилом комплексе в квартале № 16 пять домов уже заселены. В квартале №10 четыре дома готовы к сдаче. Сейчас идет конкурс на застройку второй очереди кварталов № 10 и 16. Подрядчики должны возвести шесть 17-этажных домов в квартале № 10 и два 19-этажных дома в квартале № 6. Общая площадь жилой застройки превысит 86 тыс. кв. м.
В Березниках необходимо расселить 97 жилых домов, которые находятся в аварийной зоне, более 5 тысяч семей. В 2017—2018 годах планируется ввести в эксплуатацию еще семь домов, в ближайшие два года появятся детский сад и школа на 1200 мест.
Проект финансируется из трех источников: бюджета Пермского края, федерального бюджета и ПАО «Уралкалий». На сегодняшний день общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд рублей.
Стоит отметить, что Михаил Бабич не первый раз инспектирует ход переселения в Березниках. Напомним, что в декабре 2015 года он во время визита в город высоко оценил действия краевой и городской администраций.
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Между тем зимой 2016 года в СМИ появились тревожные сообщения о том, что в новых домах, предназначенных для переселенцев, образовались трещины. Последовала проверка. По заключению экспертов так называемые волосяные трещины располагаются в ненесущих конструкциях и носят технологический, так называемый, усадочный характер.
Кроме того, часть семей отказалась переезжать на правый берег Камы, в новый район.