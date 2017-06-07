Березники, Пермский край, 7 июня, 2017, 07:38 — ИА Регнум. В Пермском крае город Березники с проверкой посетили полномочный представитель президента Российской Федерации Михаил Бабич, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Леонид Ставицкий. Они осмотрели провалы, образовавшиеся в результате техногенной аварии, строящийся комплекс «Любимов» и обсудили ход расселения аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство многоквартирного дома

Михаил Бабич высоко оценил действия врио главы региона. Он подчеркнул, что за последние три месяца все вопросы, которые препятствовали плановому строительству и расселению жилья, решены. Принята вся нормативная база на федеральном и региональном уровне. 1,250 млрд рублей выделены из федерального бюджета, дополнительно в ближайшее время будет выделено еще 683 млн рублей. Увеличение федерального финансирования на 1,9 млрд рублей стало возможным по итогам встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с врио главы Прикамья Максимом Решетниковым. Около 3 млрд рублей будут выделены из регионального бюджета на объекты социальной инфраструктуры. Михаил Бабич также отметил, что все вопросы с ресурсоснабжающими организациями руководством региона также решены.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников проинформировал, что с финансовым обеспечением проблем нет: «Со своей стороны мы также предусмотрели полный объем выделения средств, договоренности с «Уралкалием» на финальной стадии визирования, иными словами, никаких финансовых ограничений для завершения работ на сегодняшний день нет».

Вместе с тем Решетников признался: «Безусловно, есть и риски. Они касаются непосредственно выполнения существующего графика строительных работ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда президента в ПФО.

По мнению врио главы Прикамья, сейчас все внимание следует сосредоточить на соблюдении сроков выполнения строительных работ:

«Для этого усилена работа Корпорации развития Пермского края, усилены все подразделения, которые отвечают за синхронизацию, за контроль сроков строительства. Раз в две недели здесь бывают первые лица правительства края. Раз в месяц контролирую строительство лично. Такой же темп буду поддерживать дальше», — заключил Максим Решетников.

Напомним, что в октябре 2006 года в результате недостаточности принятых ПАО «Уралкалий» мер по организации мониторинга и геологических исследований во время эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках произошло затопление рудника с последующим образованием в черте города четырех провальных воронок. В связи с провалами в опасной зоне оказалось 97 жилых домов, в которых проживало 11 824 человека.

В целях переселения граждан правительством Пермского края совместно с администрацией Березников в 2014 году принято решение о строительстве нового жилья в микрорайоне «Любимов».

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В жилом комплексе в квартале № 16 пять домов уже заселены. В квартале №10 четыре дома готовы к сдаче. Сейчас идет конкурс на застройку второй очереди кварталов № 10 и 16. Подрядчики должны возвести шесть 17-этажных домов в квартале № 10 и два 19-этажных дома в квартале № 6. Общая площадь жилой застройки превысит 86 тыс. кв. м.

В Березниках необходимо расселить 97 жилых домов, которые находятся в аварийной зоне, более 5 тысяч семей. В 2017—2018 годах планируется ввести в эксплуатацию еще семь домов, в ближайшие два года появятся детский сад и школа на 1200 мест.

Проект финансируется из трех источников: бюджета Пермского края, федерального бюджета и ПАО «Уралкалий». На сегодняшний день общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что Михаил Бабич не первый раз инспектирует ход переселения в Березниках. Напомним, что в декабре 2015 года он во время визита в город высоко оценил действия краевой и городской администраций.

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Между тем зимой 2016 года в СМИ появились тревожные сообщения о том, что в новых домах, предназначенных для переселенцев, образовались трещины. Последовала проверка. По заключению экспертов так называемые волосяные трещины располагаются в ненесущих конструкциях и носят технологический, так называемый, усадочный характер.

Кроме того, часть семей отказалась переезжать на правый берег Камы, в новый район.