Москва, 7 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Разрыв дипломатических отношений ряда арабских стран с Катаром и последовавшие меры ужесточения политики этих стран в адрес Катара — есть результат конфликта Саудовской Аравии и ОАЭ с Турцией, которая стоит за Катаром, заявил востоковед Евгений Сатановский 6 июня в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

"За Катаром стоит Турция, и в прошлом месяце не случайно Катар, что послужило сигналом для саудовцев и Эмиратов, базу себе отбил в Уганде в районе Великих Африканских озер поперек всяческих египетских, эмиратских интересов, так что, тут только начало больших разборок в среде «заливного» мира, и чем они кончатся, мы пока не знаем», — заявил эксперт, добавив, что помимо Турции на территории Катара присутствуют и американцы, у которых там военная база.

Сатановский отметил, что по большому счету с Катаром разорвали отношения прежде всего сателлиты Саудовской Аравии.

«На территории Катара кроме базы «Аль-Дейд» много чего другого, но я согласен… что здесь, конечно, будут торги с посредничеством целого ряда «заливных» стран (не случайно Кувейт и султанат Оман) отказались атаковать Катар, и Ирак, кстати говоря, в стороне от этого. Заметьте при этом, кто разорвал дипотношения: «великие могучие» страны вроде Маврикии и… Мальдивских островов. То есть клиенты Саудовской Аравии немедленно пошли рвать отношения с Катаром», — развернул мысль востоковед.

Однако, по его мнению, несмотря на такую синхронность в действиях, ни о каком единстве арабского мира не идет речи даже среди тех стран, что выступили против Катара, а текущий геополитический ландшафт в регионе определяет в том числе и противоречиями между ОАЭ и Саудовской Аравией, которые в свою очередь имеют серьезные противоречия с Турцией.

Кроме того, по словам эксперта, террористические группировки в Сирии, ведущие войну с легитимным президентом страны Башаром Асадом и официальным Дамаском и спонсируемые странами, выступившими против Катара, в настоящий момент отрезаются от снабжения Турцией.

«Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива дышит на ладан, арабское единство, о котором говорил Трамп, — просто умерло, все это «арабское НАТО» рухнуло на глазах у всех… аравийская коалиция в Йемене, мягко говоря, не существует, Эмираты просто ведут дело на отделение южного Йемена, а саудовцам нужен… единый Йемен, абсолютно противоположные интересы. Но что самое смешное — в Сирии, как там саудовцы себя ведут? Они против Катара и Турции? А логистику и снабжение саудовских группировок в провинции Идлиб Турция случайно не перекрывает уже, исходя из этого факта? И это, конечно, хорошо. Пусть «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сама себя снабжает», — закончил мысль Сатановский.

Напомним, что 5 июня стало известно о разрыве Бахрейном, Саудовской Аравией, Египтом и ОАЭ дипломатических отношений с Катаром. Позже к этим странам присоединились Йемен и Ливия, а также Мальдивские острова и Маврикий.