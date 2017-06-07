Радио REGNUM: первый выпуск за 7 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- В Госдепе США заявили, что Россия планировала устроить в Черногории госпереворот;
- Путин: горячую войну России с США не пережить никому;
- Лавров: Россия могла выгнать молдавских гастарбайтеров, но не стала;
- Киев обижен визитом спикера Совета Федерации России в Крым;
- Без оппозиции и со скандалами: в Севастополе впервые выберут губернатора.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/339