Париж, 7 июня, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Французская партия «Вперед!», лидером которой является новоизбранный президент Эммануэль Макрон, лидирует в преддверии первого тура парламентских выборов, сообщает агентство Reuters.

En-marche.fr Эммануэль Макрон и «Республика, вперёд»!

Об этом свидетельствуют результаты опроса французская компания социологических исследований Ipsos.

Согласно результатам опроса, около 30% респондентов готовы поддержать партию «Вперед!» в первом туре.

За правоцентристскую партию «Республиканцы» готовы проголосовать 23% опрошенных избирателей.

Партия Марин Ле Пен «Национальный фронт» может рассчитывать на поддержку лишь 17% избирателей.

Четвертое место с 12,5% заняла партия Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция».

Выборы в парламент Франции состоятся 11 и 18 июня.