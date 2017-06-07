Екатеринбург, 7 июня, 2017, 06:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дело бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко отправлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления прокуратуры по Уральскому федеральному округу.

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Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе Юрий Пономарёв. Сидоренко вменяют незаконное участие в предпринимательской деятельности. Следствие полагает, что в период с марта 2010 по февраль 2016 года он, кроме того, что занимал пост министра, фактически владел 70% доли в ООО УралДорТехнологии», которая официально была оформлена на его тёщу, а также имел 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум» — фирмы, учредителем которой являлся его брат.

Кроме того, следствие считает, что Сидоренко через доверенных лиц или лично участвовал в управлении данными организациями. Кроме того, он сообщал данным организациям сведения о ремонтах и строительстве дорог и давал советы, как заключить госконтракт.

«В результате этих действий указанные организации становились победителями аукционов и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Суда Сидоренко ждёт под подпиской о невыезде. На его деньги наложен арест.

Дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Отметим, Сидоренко попал в поле зрения следствия осенью 2016 года, а его дело уже дошло до суда. Обыски прошли в ноябре, тогда же он потерял свой пост. Министерское кресло занял Василий Старков.

При этом дело бывшего министра по управлению имуществом Алексея Пьянкова тянется уже больше года. Изначально он был в СИЗО, а затем оказался на свободе, и отдельные источники заявляют, что он может занять один из ключевых областных постов.

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