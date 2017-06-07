Берлин, 7 июня, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за подписание на саммите G20 декларации, определяющей принципы открытых рынков и свободной торговли, сообщает Der Kurier.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом она сообщила 6 июня на заседании в Торгово-промышленной палате в Грайфсвальде.

«Для нас как для великой экспортирующей нации очень важна свободная, справедливая торговля, — отметила Меркель. — Поэтому наше правительство будет противостоять протекционистским тенденциям».

Она подчеркнула, что Еврокомиссия, в компетенцию которой входит заключение соглашений о свободной торговле, ускорила процесс переговоров с Японией и Индией, на очереди — МЕРКОСУР, интеграционное объединение в Южной Америке.

В этой связи Ангела Меркель нанесет 7 июня официальный визит в страны «Большой двадцатки» Аргентину и Мексику, чтобы обсудить вопросы, касающиеся свободной торговли, а также защиты климата.

В Аргентине канцлер обсудит возможную свободную торговлю ЕС с МЕРКОСУР, куда входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай.