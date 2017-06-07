Хабаровск, 7 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Более 2,5 тысяч жителей Хабаровского края обратились в медицинские учреждения по поводу укуса клещами. Среди них 942 ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM.

JerzyGorecki Клещ

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Больше всего пострадавших в крупнейших городах региона — Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском районе. Специалисты отмечают рост активности клещей практически во всех муниципалитетах края.

«За весь эпидемический период экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита получили 1200 человек, в том числе 853 ребенка. Для детей в возрасте до 17 лет включительно процедура совершенно бесплатна. Если вы обнаружили на себе клеща, немедленно обратитесь в медицинское учреждение, в ближайший травмпункт или больницу — медики окажут квалифицированную помощь и примут решение о проведении серопрофилактики», — сообщила консультант министерства здравоохранения Хабаровского края Наталья Сатарова.

Снятых с людей клещей можно доставить на исследование, на предмет выяснения — заражено насекомое смертельно-опасным вирусом энцефалита или боррелиозом — только в одну-единственную лабораторию, расположенную в краевой столице. В других районах таежного Хабаровского края подобных лабораторий нет и провести исследование на месте невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ДФО особенно высока активность клещей. В Хабаровском крае меньше чем за месяц, с середины мая по 7 июня количество обратившихся за медицинской помощью по поводу куса клещей увеличилось более, чем на 1000 человек. На Сахалине, накануне летней детской оздоровительной кампании специалисты министерства образования выяснили, что муниципалитеты не обработали от клещей зеленые насаждения, что представляет серьезнейшую угрозу для жизни и здоровья детей. В Хабаровском крае ветеринары отмечают участившиеся обращения владельцев собак. У укушенных насекомыми питомцев диагностируют пироплазмоз — крайне опасное для жизни и здоровья собак заболевание, которое необходимо экстренно лечить в условиях стационара, в противном случае животное может погибнуть или остаться инвалидом. Ветеринары и кинологи предупреждают о необходимости обработки собак специальными противоклещевыми средствами.