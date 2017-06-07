ЕС предоставит Украине новые торговые преференции
Брюссель, 7 июня, 2017, 06:28 — ИА Регнум. Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил торговые преференции для Украины, сообщает 6 июня Der Kurier, ссылаясь на пресс-службу органа.
Положение о торговых льготах позволит улучшить доступ украинских экспортеров на рынок ЕС.
Оно дополняет положения о торговле, принятые в рамках соглашения об ассоциации ЕС — Украина, подписанной в 2014 году.
Торговые преференции могут действовать в течение трех лет. Они предусматривают либерализацию для сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины в виде дополнительных объемов беспошлинных тарифных квот, а также отмены ввозных пошлин.
Для применения мер председательству ЕС предстоит провести переговоры с Европарламентом и добиться его одобрения.
В обмен на торговые льготы Украина обязана соблюдать демократические принципы, права человека, а также уважать верховенство закона.