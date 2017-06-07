Брюссель, 7 июня, 2017, 06:28 — ИА Регнум. Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил торговые преференции для Украины, сообщает 6 июня Der Kurier, ссылаясь на пресс-службу органа.

ЕС

Положение о торговых льготах позволит улучшить доступ украинских экспортеров на рынок ЕС.

Оно дополняет положения о торговле, принятые в рамках соглашения об ассоциации ЕС — Украина, подписанной в 2014 году.

Торговые преференции могут действовать в течение трех лет. Они предусматривают либерализацию для сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины в виде дополнительных объемов беспошлинных тарифных квот, а также отмены ввозных пошлин.

Для применения мер председательству ЕС предстоит провести переговоры с Европарламентом и добиться его одобрения.

В обмен на торговые льготы Украина обязана соблюдать демократические принципы, права человека, а также уважать верховенство закона.