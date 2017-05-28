Санди, США, 7 июня, 2017, 06:05 — ИА Регнум.

Два человека ранены и трое — убиты в ходе перестрелки в городе Санди (штат Юта, США), передает телеканал KSL.

poter.simon Пистолет на асфальте

По данным представителя городской полиции Джейсона Нильсона, выстрелы прогремели днем 6 июня, неподалеку от здания начальной школы. Полиция перекрыла вход в здание школы.

Стрелявший в людей человек убит. По какой причине он открыл огонь, не известно.

Открывший стрельбу человек числится среди погибших, передает телеканал Fox News.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в штате Миссисипи (США) неизвестный мужчина устроил стрельбу, в ходе которой были убиты восемь человек.