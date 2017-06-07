Чита, 7 июня, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Администрацию сельского поселения Токчин в Забайкальском крае уличили в нецелевом использовании бюджетных средств при реализации государственной программы «Доступная среда (2014−2020 годы)». Как пояснила старший помощник прокурора Дульдургинского района Светлана Нимаева, вместо строительства пандусов к зданиям Дома культуры и музея все средства — 120 тыс. рублей — были потрачены на погашение долга за кресла для Дома культуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъемник для инвалидов

С целью сокрытия данного нарушения осенью 2016 года был заключен фиктивный договор субподряда на выполнение работ по установке пандусов и подписаны акты выполненных работ.

«В адрес руководителя администрации муниципального района «Дульдургинский район» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием выполнить работы по установке пандусов, ремонту крыльца в рамках реализации государственной программы «Доступная среда (2014−2020 годы)», — отметила Светлана Нимаева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программа «Доступная среда» на территории края осуществляется несколько лет. В 2016 году на ее реализацию из федерального бюджета выделено 20 млн рублей и 10 млн с учетом софинансирования — из регионального бюджета.