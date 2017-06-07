Казань, 7 июня, 2017, 06:04 — ИА Регнум.

В Казани отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета Татарии возбуждены уголовные дела в отношении четырёх оперуполномоченных УМВД по Казани. Задержание полицейских, трое из которых являются сотрудниками отдела полиции «Япеева», было проведено сотрудниками Управления ФСБ 5 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета, на сегодня идут следственные действия и устанавливаются все детали.

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Следственными органами в совершении преступлений подозреваются 33-летний старший оперуполномоченный ОУР УМВД России по Казани Иван Гусляров, 27-летний старший оперуполномоченный ОУР ОП № 16 «Япеева» Айнур Валишин, 32-летний оперуполномоченный того же отдела полиции Максим Васильев, а также 31-летний начальник ОУР данного отдела полиции Даниль Якупов.

Их подозревают в преступлениях, которые предусмотрены ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей группой лиц по предварительному сговору»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 4 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»).

Следствие считает, что в мае 2017 года полицейские с помощью угроз склонили гражданина К. к участию в документированном сбыте оружия. Мужчине предстояло выполнить роль покупателя самодельного пистолета-пулемёта стоимостью 10 тысяч рублей. Сбытчиком должен был выступить его же знакомый. Всю сделку планировалось зафиксировать, чтобы взять продавца якобы с поличным. Полицейские планировали привлечь сбытчика к уголовной ответственности.

Ещё до дня, на который была намечена продажа, продавец и покупатель обратились в республиканское Управление ФСБ, потому сделка проходила под контролем. В итоге постановочная продажа и задержание прошли по сценарию подозреваемых. После чего уже сами полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ.

В ближайшие дни им будет избрана одна из мер пресечения.