Вашингтон, 7 июня, 2017, 05:48 — ИА Регнум. По данным источников телекомпании, перспектива отставки не исключена из-за напряженности в отношениях с американским президентом Дональдом Трампом.

U.S. Government Джефф Сешнс

«Источники заявили ABC News, что отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом столь напряжены, что Сешнс недавно предложил, что может уйти в отставку», — говорится в сообщении телекомпании.

Отмечается, что обострение отношений вызвано отказом генерального прокурора вести расследование «вмешательства Москвы» в выборы США. Как утверждают источники, американский президент считает действия Сешнса неверными.

По данным газеты The New York Times, Сешнс уже озвучил Трампу свое предложение.

Напомним, Сешнс находится на посту генерального прокурора США с февраля 2017 года. Он отказался участвовать в расследовании о «связях Трампа с Москвой», сославшись на то, что это может поставить под сомнение объективность расследования.

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