Берлин, 7 июня, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила «новый старт» переговоров между ЕС и США в сфере свободной торговли после проведения в Германии парламентских выборов, передает Der Kurier.

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Об этом она сообщила 6 июня на заседании в Торгово-промышленной палате в Грайфсвальде.

Но для Еврокомиссии сейчас в приоритете стоит подписание соглашения о свободной торговле с Японией и Индией, поэтому еврокомиссары «скептически» относятся к данной «перезагрузке», пишет издание.

Тем не менее в Германии появилось много критиков, которые негативно относятся к заявлению Меркель.

«Если Меркель хочет заключить сделку с США, она должна это дать понять своим избирателям до начала выборов, — сказал спикер от Социал-демократической партии Германии Матиас Мирш. — Мы не можем называть нашим партнером того, кто относит защиту климата к торговому барьеру».

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, ссылаясь на то, что это значительно будет тормозить рост американской экономики.

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.