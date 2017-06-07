Анадырь, 7 июня, 2017, 05:36 — ИА Регнум. В первой пятёрке регионов с самым дорогим минимальным набором продуктов питания — Чукотка, Магаданская область, Якутия, Камчатка и Сахалин. Жителям этих дальневосточных субъектов приходится платить за продуктовую корзину в 2−3 раза больше, чем населению Белгородской или Саратовской областей, где она самая дешёвая, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Росстата.

Agroinfo.com Продуктовая корзина

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В Чукотском автономном округе корзина с самыми необходимыми продуктами обходится дороже всего — 10 042 рубля, и за месяц выросла в цене на 2%. Далее следуют Магаданская область — 6 825 рублей, Якутия — 6 384 рубля и рост 1,4%, Камчатский край — 6 303 рубля.

Дорого стоят продукты и на Сахалине, где за минимальный набор на месяц нужно заплатить 5 440 рублей, на 0,3% больше, чем месяц назад. На Колыме и Камчатке при этом продуктовая корзина по сравнению с прошлым месяцем подешевела на 0,4 и 0, 8% соответственно.

В целом по России минимальный набор на месяц был оценён в 4036,7 рубля и подорожал по сравнению с апрелем на 4,2%, с декабрём 2016 года — на 9,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка, Магаданская область, Якутия, Камчатка и Сахалин давно держат лидерство с самой высокой стоимостью продуктовой корзины в России. Так, в январе 2016 года ТОП-5 субъектов с самой дорогой едой был таким же, но на Чукотке цена минимального набора тогда составляла 8 392,5 рубля, в остальных регионах — порядка 5−6 тысяч.

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