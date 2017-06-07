Жуковский, Московская область, 7 июня, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Двести самолетов представлено на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в городе Жуковском (Московская область), заявил журналистам генеральный директор авиасалона Александр Левин.

Aviasalon.com МАКС-2017

«Будет принимать участие 200 воздушных судов, — сказал он. — 84 — в воздухе, 116 — на статической стоянке».

Левин отметил, что на авиасалоне есть отдельная экспозиция, на которой представлены самолеты российских ВКС.

Напомним, МАКС занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиа-форумов. Он проводится с целью продемонстрировать российские высокие технологии.

Проводится форум под патронажем российского президента раз в два года — на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова (город Жуковский). Впервые авиафорум состоялся в 1993 году.