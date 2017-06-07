Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Очередь на квартиры для детей-сирот образовалась в Петропавловске-Камчатском. В списке на 2017 год состоит 56 человек, многие из которых выпускаются из детских домов или завершают обучение. О проблеме корреспонденту ИА REGNUM рассказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина, отметив, что по разным причинам не обеспечены жильем еще 15 человек из списков прошлых лет.

Петропавловск-Камчатский

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По словам собеседника агентства, по данным на 31 мая еще никто из очередников не получил свое жилье.

«Сейчас из необходимого количества (71 квартира) властями Петропавловска закуплено только 8 квартир, по которым еще не завершены все необходимые процедуры оформления», — сказала Лариса Шунина.

Тем временем в администрации города корреспонденту ИА REGNUM сложившуюся ситуацию объяснили объективными причинами. Во-первых — это цена. На первичном рынке однокомнатные квартиры очень дорогие — более 3,3 млн рублей, и эта сумма не укладывается в нормативы. Что касается вторичного рынка, то простые люди, продающие жилплощадь, неохотно вступают в конкурсные процедуры, так как это долго и слишком много обязательных процедур.

При этом, по словам чиновников, количество детей-сирот без квартир в столице Камчатки растет и за счет тех, кто переезжает из других муниципалитетов. Закончив интернат, например, в одном из районов, они желают жить в краевом центре и едут сюда за квартирой. При этом отмечается, что еще и не все дети-сироты довольны, когда им выдают жилье. Они могут отказаться от квадратных метров из-за того, что им не нравится район города. Такие случаи уже были.

В комитете по управлению жилищным имуществом администрации Петропавловска корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что в этом году на покупку квартир для детей-сирот бюджет выделяет 188 млн рублей. Жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений. Обязательным условием для всех квартир является: площадь от 28 до 38 кв. м, чистовая отделка, наличие всей необходимой сантехники.

В 2016 году для лиц категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, администрацией Петропавловска-Камчатского приобретено 77 однокомнатных квартир, в 2015 — 67, в 2014 году жильё получил 81 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания интерната квартиру детям-сиротам обязано предоставлять государство в лице муниципалитета, в котором они проживают. Исключение составляют те лица, за которыми сохранено жилье, полученное по наследству или принадлежащее на праве собственности.