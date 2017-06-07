Москва, 7 июня, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Встреча глав России и США на саммите G20 в Гамбурге (Германия) состоится без заявлений для СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Tipstops.ru Гамбург

По словам представителя президента России, переговоры могут состояться. Однако заявлений для прессы не планируется.

«Только встреча», — цитирует Пескова газета «Известия».

По словам Пескова, дата переговоров президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на саммите еще не согласована.

«В Гамбурге — да, может, но даты нет», — сказал он.

Напомним, 6 июня американский посол в России Джон Теффт заявил, что договоренности о встрече Путина и Трампа на саммите G20 нет. Он утверждал, что пока «ничего не решено».

Отметим, что 12-й саммит G20 состоится в Гамбурге 7−8 июля 2017 года. 11-й саммит состоялся в городе Ханчжоу (Китай) 4−5 сентября 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая Путин и Трамп в ходе телефонного разговора предварительно договорились о встрече на саммите.

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