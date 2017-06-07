Вашингтон, 7 июня, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Обсуждение ближневосточной ситуации состоялось в ходе телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Трамп

Уточняется, что высокопоставленный представитель Белого дома заявил, ссылаясь на обращение американского президента к королю Саудовской Аравии:

«Послание заключалось в том, что в регионе нам необходимо единство для борьбы с экстремистской идеологией и финансированием терроризма. Важно, чтобы Персидский залив был единым для мира и безопасности в регионе».

Приводится ссылка на заявление Трамп в Twitter, согласно которому его недавняя поездка на Ближний Восток не прошла даром:

«Как хорошо, что визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого произошла встреча с королем и 50 странами, уже окупился. Они сказали, что будут жестко бороться с финансированием экстремизма, и все ссылались на Катар. Возможно, это станет началом конца ужаса терроризма!»

Отмечается, что порядка восьми тысяч американских военнослужащих размещены на военной базе Эль-Удэйде в Катаре. Это самая крупная американская авиабаза на Ближнем Востоке.

Напомним, девять стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в финансировании террористических группировок и в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Марвикий и Мавритания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеканал CNN заявил, что у истоков этогог дипломатического скандала стоят «русские хакеры», «взломавшие» сайт информационного агентства Катара.