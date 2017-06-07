Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Саудовской Аравии
Вашингтон, 7 июня, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Обсуждение ближневосточной ситуации состоялось в ходе телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда, сообщает Reuters.
Уточняется, что высокопоставленный представитель Белого дома заявил, ссылаясь на обращение американского президента к королю Саудовской Аравии:
«Послание заключалось в том, что в регионе нам необходимо единство для борьбы с экстремистской идеологией и финансированием терроризма. Важно, чтобы Персидский залив был единым для мира и безопасности в регионе».
Приводится ссылка на заявление Трамп в Twitter, согласно которому его недавняя поездка на Ближний Восток не прошла даром:
«Как хорошо, что визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого произошла встреча с королем и 50 странами, уже окупился. Они сказали, что будут жестко бороться с финансированием экстремизма, и все ссылались на Катар. Возможно, это станет началом конца ужаса терроризма!»
Отмечается, что порядка восьми тысяч американских военнослужащих размещены на военной базе Эль-Удэйде в Катаре. Это самая крупная американская авиабаза на Ближнем Востоке.
Напомним, девять стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в финансировании террористических группировок и в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Марвикий и Мавритания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеканал CNN заявил, что у истоков этогог дипломатического скандала стоят «русские хакеры», «взломавшие» сайт информационного агентства Катара.