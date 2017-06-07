Москва, 7 июня, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки формируют под свою политику глобального доминирования практически всё информационное пространство, фальсифицируя те или иные мировые события. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Звериный оскал русского империализма»

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«Идёт очень серьёзная информационная война за сознание всего международного общества. Американцы держат в своих руках более 80% всех информационных каналов, поэтому сегодня они формируют под свою политику глобального доминирования практически всё информационное пространство. Когда они видят, что они там или где-то в другом месте проигрывают, они переходят в очень активную наступательную операцию, фальсифицируя те или иные мировые события», — отметил член СФ.

«Что мы видим сейчас? Идёт массовое давление на международную общественность по поводу создания образа врага из России, для того чтобы отвлечь внимание от провалов американской политики на том же Ближнем Востоке», — заключил Игорь Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, передачу американской телеведущей Мегин Келли на телеканале NBC, в рамках которой было показано интервью президента РФ Владимира Путина, посмотрели 4 июня свыше 6 млн человек.