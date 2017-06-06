Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2017, 02:46 — ИА Регнум. В столице Камчатки разгорается нешуточный скандал вокруг небольшого палисадника возле дома в одном из микрорайонов города. Местные жители говорят, что готовы и под бульдозер лечь, чтобы отстоять свое право на выращивание цветов и деревьев. Не исключено, что на днях им придется либо действительно лечь под бульдозер, либо смириться с тем, что небольшой сад будет уничтожен, передает корреспондент ИА REGNUM.

«СТС-Камчатка» В палисадник люди вложили всю душу

«СТС-Камчатка» Палисадник на Камчатке стал камнем преткновения для энергетиков

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Проблема в том, что возле дома на Петра Ильичева, 78 проходит теплотрасса. Местные энергетики объявили жильцам, что Ростехнадзор якобы требует убрать все деревья от труб — «не должно быть растительности в 15 метрах». Людей предупредили об этом и предложили пересадить деревья и убрать палисадник, но возле дома просто некуда их убрать, да и деревья растут здесь уже более 20 лет.

«Мы в 1994 году купили здесь квартиру и я решила заняться палисадником. Купила растения, навезли земли, удобрение. Я здесь без выходных была и после работы рядом с землей. Просто стремилась, чтобы было красиво», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Щенявская, которая и создала возле дома палисадник.

«СТС-Камчатка» Палисадник местные жители создавали 20 лет

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С ранней весны и до поздней осени под окнами дома радуют глаз тюльпаны, гиацинты, крокусы, анютины глазки, люпины… Елена Николаевна выписывает почтой луковицы и семена цветов, да еще таких, которые на Камчатке редко увидишь.

«Приезжала сноха из Крыма. Мы с ней вдвоем накопали в лесу и принесли сюда восемь мешков земли. Столько труда сюда вложено. А теперь мне говорят, что все под снос…», — сетует собеседница агентства.

«СТС-Камчатка» Палисадник местные жители создавали 20 лет

Под топор может пойти пушистая елочка, которую растили много лет и выхаживали из 5-ти сантиметрового саженца, и несколько берез. Но в Камчатскэнерго говорят, что предписание Ростехнадзора должно быть выполнено и порубочный билет уже получен.

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«СТС-Камчатка» В 15-ти метрах от теплотрассы не должны расти деревья

Месяц назад Елена Щенявская со своей семьей выиграла краевой конкурс «Лучшая семья Камчатки — 2017», получив призовое место как раз за проект озеленения своего двора. При этом жителей Петропавловска постоянно призывают выходить на субботники, участвовать в различных партийных проектах по благоустройству придомовых территорий, быть активными и инициативными. А в итоге то, что создавалось более 20 лет, готовы уничтожить за час.

«СТС-Камчатка» В палисадник люди вложили всю душу

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка не намерена отказываться от программы благоустройства городов и районов несмотря на сложную экономическую ситуацию. Расходы на благоустройство на 2017 год составляют не меньше 1 миллиарда рублей.