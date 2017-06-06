Претория, ЮАР, 2 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Группа экспертов ВОЗ будет отправлена в ЮАР в связи с тем, что в этой стране возникла вспышка штамма коронавируса «Омикрон» и продолжается рост числа заболевших COVID-19, сообщает 2 декабря Reuters.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский кислород

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Как сообщил региональный директор по чрезвычайным операциям ВОЗ в Африке Абу Салам Гейе, жителям страны будет оказана помощь. Специалисты помогут работе больниц, в частности, наладить обеспечение их медицинским кислородом.

Как сообщало ИА REGNUM, Гейе ранее заявил, что более чем в 20 странах зафиксирован штамм «Омикрон».