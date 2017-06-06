Сямэнь, Китай, 7 июня, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Президент информационного агентства «Синьхуа» Цай Минчжао 6 июня встретился с генеральным директором российского новостного агентства ТАСС Сергеем Михайловым, сообщает агентство «Синьхуа».

GDJ БРИКС

Цай поприветствовал участие Михайлова в медиа-форуме стран БРИКС, который пройдет 7 и 8 июня в Пекине и выразил надежду, что форум позволит создать комфортную атмосферу перед предстоящим саммитом стран БРИКС.

Китай в 2017 году председательствует в БРИКС, в связи с чем проведет восьмой Саммит организации в сентябре в городе Сямынь провинции Фуцзянь.

По словам Цая, «Синьхуа» одобряет поддержку, которую оказывает ТАСС в проведении медиа-форума БРИКС и связанные с ним мероприятия.

Приветствуя тесное партнерство, Цай подчеркнул, что «Синьхуа» намерена усилить координацию с ТАСС, а также больше внимания уделить российско-китайским отношениям.

Михайлов, в свою очередь, заявил, что крайне рад принять участие в медиа-форуме БРИКС и надеется на дальнейшие крупные достижения в качестве продукта сотрудничества ТАСС и «Синьхуа».

Медиа-форум БРИКС — совместное мероприятие крупнейший медиа-групп стран БРИКС, в котором примут участие руководители 25 основных СМИ из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Участники обсудят темы инновационного развития в области СМИ, а также общественной ответственности медиа-ресурсов. Также планируется совместная фотовыставка, демонстрирующая достижения сотрудничества стран в рамках БРИКС.