Москва, 7 июня, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Это заявление агентство подтвердило высказываниями представителей бизнеса. О том же сообщили юристы и чиновники, согласившиеся дать интервью. Всего, как утверждается, информацией на эту тему поделились более десяти человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Офшор

Отмечается, что на сегодняшний день существенная часть российских активов принадлежит бизнесменам, которые большую часть времени живут за рубежом, проводя в России менее 183 дней в году. При этом свои активы они держат в России, но стараются скрыть налоги.

Комментируя ситуацию, крупный российский бизнесмен Владимир Потанин сказал, что сам он имеет статус налогового резидента в России, но так, как он, поступают далеко не все.

«Можно ругать их, называя непатриотичными, но факт остается фактом — бюджет проиграл», — заявил он.

По его словам, многие российские бизнесмены утратили статус резидента после вступления в силу в 2014 году закона, согласно которому они обязаны декларировать свои офшорные активы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля российский президент подписал закон о том, что бизнесмены, на которых распространяются международные санкции, могут объявить себя налоговыми нерезидентами.

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