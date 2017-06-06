Пекин, 7 июня, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Китай постепенно увеличит количество публикуемой правительственной информации в целях усиления прозрачности работы правительства, соответствующий проект правок уже предложен, передает 6 июня агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Проект был составлен Госсоветом КНР для сбора общественного мнения касательно планируемых изменений.

Согласно документу, управляющие органы на всех уровнях должны будут публиковать руководство по государственным делам, а также собирать и публиковать больше информации.

Руководство должно быть поделено на категории, а также содержать подборку государственной информации и включать в себя базовые сведения и контактные данные государственных органов в целях общественного контроля за властью.

Новый проект является поправкой к своду правил публикации государственной информации, который был принят 1 мая 2008 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что центральные власти Китая выпустили руководящие принципы по обеспечению прозрачности управления в сфере налоговой, монетарной и трудовой политики.