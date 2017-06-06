Власть КНР станет «прозрачней» для народа
Пекин, 7 июня, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Китай постепенно увеличит количество публикуемой правительственной информации в целях усиления прозрачности работы правительства, соответствующий проект правок уже предложен, передает 6 июня агентство «Синьхуа».
Проект был составлен Госсоветом КНР для сбора общественного мнения касательно планируемых изменений.
Согласно документу, управляющие органы на всех уровнях должны будут публиковать руководство по государственным делам, а также собирать и публиковать больше информации.
Руководство должно быть поделено на категории, а также содержать подборку государственной информации и включать в себя базовые сведения и контактные данные государственных органов в целях общественного контроля за властью.
Новый проект является поправкой к своду правил публикации государственной информации, который был принят 1 мая 2008 года.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что центральные власти Китая выпустили руководящие принципы по обеспечению прозрачности управления в сфере налоговой, монетарной и трудовой политики.