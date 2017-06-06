Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Обвинения большевиков в антисемейности, безнравственности и проповедовании разврата — пропагандистские фальшивки, опровергаемые фактами. Об этом заявил Павел Капустин, выступая 6 июня 2017 года с докладом на конференции «Октябрьская революция. Мифы и реальность» в Санкт-Петербурге.

Один из распространенных мифов, предъявляемых в качестве огромной претензии большевикам, состоит в том, что «советская власть хотела разрушить семью». В эту же претензию укладывается якобы продвигаемая большевиками безнравственность и половая распущенность. Безусловно, всякий, живший в СССР, осознает всю безосновательность подобных утверждений, но обвинители порой находят ответ: мол, люди оставались нравственными вопреки развратной идеологии, а стоящие у истоков советского государства только им в этом мешали.

Капустин представил доклад, в котором подробно приводились документальные свидетельства истинного отношения большевиков к вопросам морали и деликатной сфере интимных отношений. Еще «Коммунистический манифест» высмеивал тех, кто считал, что если «коммунизм» (то есть нечто общее, общинное) — значит, и жены общие: «Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства предполагается предоставить в общее пользование, и, конечно, не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет та же участь…».

Если же обратиться к советским деятелям, то емко отразил отношение новой власти к вопросам семьи первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский. Видный деятель советского государства был уверен, что длительная парная семья является не то что лучшей или оптимальной, а единственно правильной формой семьи:

«На ближайшее будущее это единственная форма брака, которая гарантирует расцвет наших народов. И тот, кто хочет до конца выполнить свой долг — и политический, и рабочий, и человеческий, — должен основать именно такую семью», — напомнил докладчик слова Луначарского.

Что же касается еще одной претензии к большевикам, касающейся чрезмерной эмансипации женщин чуть ли не на грани печально известного феминизма, историческая правда и здесь не подтверждает обвинений.

«Мы должны сказать, что лишенная своих буржуазных черт — командования мужчины и погребения женщины под бременем домашнего хозяйства, — лишенная этих черт парная семья, длительный союз во имя общего строительства жизни, рождения и воспитания детей есть единственная форма, которая нам нужна», — говорил Луначарский, имея в виду вовсе не то, что домашнее хозяйство — это плохо, а то, что недопустимо положение, при котором женщина остается полностью бесправной и совершенно, безусловно зависит от мужа.

К сожалению распространителей фальшивок, приписываемая Александре Коллонтай фраза о том, что вступить в интимную связь должно теперь стать так же просто, как выпить стакан воды, ею не произносилась. Притом, что львиная доля всех обвинений по поводу «культа свободной любви» отсылает именно к этой пресловутой «теории стакана воды».

«Я понимаю, почему Ленин не мог разрешить свободную любовь: ему нужно было, чтобы рожали больше», — прокомментировал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, отмечая необходимость разоблачения тиражируемых фальшивок.

Напомним, конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность» состоялась 6 июня 2017 года в Санкт-Петербурге и стала второй в цикле мероприятий, приуроченных к столетию Великой октябрьской социалистической революции и проходящих во многих городах страны.