Калининград, 7 июня, 2017, 00:11 — ИА Регнум. «Мы ответили — тоже попросили пятерых дипломатов Молдавии покинуть территорию России. Но не скрою, у многих наших коллег было искушение ввести меры наказания, включая ограничения на работу трудовых мигрантов из Молдавии, что было бы очень прискорбно», — отметил глава российской дипломатии.

Leszek Kozlowski Молдавия

Президент России Владимир Путин, по словам Лаврова, решил на данном этапе этого не делать: «Он общался с президентом Молдавии Игорем Додоном в Санкт-Петербурге, и они достигли такой договоренности. Но поймите, что бесконечно терпеть попытки унижения кого-то этому «кому-то» очень трудно. У нас народ, как я уже говорил, терпеливый, сердобольный, и все эти качества остаются в силе, но он же и гордый, готовый за себя постоять, когда искусственно пытаются вызвать раздраженную реакцию».

Лавров напомнил, что среди пятерых выдворенных российских дипломатов — члены российской делегации в Объединенной контрольной комиссии, руководящей миротворческой операцией на Днестре. «Они регулярно обсуждают и решают вопросы, связанные с обеспечением безопасности на линии соприкосновения Приднестровья с остальной Молдавией. Взяли и выгнали. Эта комиссия не сможет работать. Постоянно запрещают полеты в воздушном пространстве Приднестровья, требуют соблюдать какие-то условия», — подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что идею выслать российских дипломатов — «не Кишинев придумал, у него нет никакой свободы маневра». «Мы прекрасно понимаем, кто хочет нас поссорить с нашими соседями. В каких-то случаях, как с Украиной, это удалось. Значительную часть страны настроили в антироссийском ключе», — подвел итог Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая пять российских дипломатов были объявлены в Молдавии персонами нон грата без объяснения причин. 31 мая стало известно об ответном шаге МИД России — пять молдавских дипломатов обязали покинуть Россию.