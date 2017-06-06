Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Даже провокационные меры позволяют установить историческую истину. На примере Маннергейма и Колчака это очевидно. Об этом заявила Ольга Горянина, выступавшая с докладом на конференции «Октябрьская революция. Мифы и реальность» 6 июня 2017 года в Санкт-Петербурге.

Появление в июне прошлого года памятного знака Маннергейму, который был одним из организаторов блокады Ленинграда, вызвало шквал протестов, в результате заметно поврежденную доску демонтировали и перенесли в Музей Первой мировой войны. При этом Маннергейма почему-то называют «символом финской независимости», при том что:

«Мирный договор, заключенный революционным правительством с Советской Россией 1 марта 1918 года, не ставил Финляндию в зависимость от России, в отличие от соглашений буржуазного правительства с Германией, подписанных чуть позднее — 7 марта», — напомнила исследователь.

Однако если Маннергейм возмутил петербуржцев, то с Колчаком дело дошло уже до суда. Ольга Горянина, бывшая одним из истцов, рассказала о позиции, на которой настаивали неравнодушные граждане:

«Недопустимо увековечивать память человека, чье участие в преступлениях суд посчитал доказанным. Это убивает доверие к органам государственной власти, подрывает веру людей в добро и справедливость, мешает воспитывать детей в патриотическом ключе», — уверена Горянина.

Максим Додонов Конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность»

Историческую истину появление этой доски и последовавший суд установить все-таки помогли. Сам судебный процесс дал гражданам возможность ознакомиться с документами по делу о реабилитации Колчака, которые ясно показали, что адмирал не только не останавливал террор, но создавал систему террора лично.