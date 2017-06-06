Анкара, 7 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Анкара не считает правильным поддерживать санкции против Катара, заявил журналистам президент Турции Реджеп Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению турецкого президента, сейчас настал период, когда особенно нужны солидарность и сотрудничество, а ситуация, складывающаяся вокруг Катара, никому в регионе не пойдёт на пользу.

Эрдоган особо отметил, что Турция одобрительно относится к хладнокровию, которое проявляет в этой ситуации правительство Катара.

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара приложит все усилия для урегулирования дипломатического кризиса, возникшего вокруг Катара, и продолжит развивать отношения с этим государством.

Как сообщалось ранее, дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Эти страны обвинили руководство Катара в поддержке террористических организаций, а также в дестабилизации всего ближневосточного региона.