Гватемала, 6 июня, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Мексика объявила о планах инвестировать $30 млн в гватемальский молочный завод, чтобы создать дополнительные рабочие места и сократить отток граждан Гватемалы в США, 6 июня сообщает Associated Press.

Presidencia de la República Mexicana Энрике Пенья Ньето

Завод будет построен в городе Эскуинтла на юге страны. Будет создано не менее 4 тыс. новых рабочих мест, заявили в МИД Гватемалы.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, прибывший в Гватемалу с официальным визитом, подчеркнул важность «дальнейшего укрепления откровенного и долговременного диалога» между двумя странами.

Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что трансграничные обязательства особенно важны для эффективной торговли и миграции.

Напомним, ежегодно десятки тысяч гватемальских мигрантов пересекают мексиканскую границу, стремясь добраться до Соединенных Штатов.