Уфа, 6 июня, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Суточная задержка рейса в Турцию

Vsluh.ru

29 мая ряд СМИ сообщил. что авиакомпания «Вим-авиа» на сутки задержала вылет чартерного рейса из Уфы в Анталью (Турция). У перевозчика не хватает воздушных судов. «Задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в «Вим-авиа» ожидали более десяти дней назад, — сообщалось в официальной группе перевозчика. — Воздушные суда после планового ТО ожидаются уже сегодня к концу дня, и расписание будет выправляться». В сообщении отмечается, что авиакомпания пыталась зафрахтовать суда других перевозчиков, но не смогла это сделать из-за большой востребованности самолетов в сезон отпусков. В международном аэропорту Уфы сообщили, что требования Федеральных авиационных правил в отношении пассажиров задержанного рейса «Вим-авиа» выполняет: пассажирам предоставлена гостиница, напитки и горячее питание.

Бензин подорожал

«Коммерсантъ Уфа» в этот день сообщил. что АНК «Башнефть» с 27 мая повысила розничные цены на бензин на АЗС в Башкирии. Повышение — пятое за год. Стоимость всех видов бензинов выросла на 0,2 рубля за литр. Цена на дизельное топливо не изменилась. В первые два раза компания повысила цены на топливо в республике в январе — на бензины марок Аи-92 и ATUM-92. В марте и апреле на АЗС компании повысились цены на Аи-80, Аи-92, Аи-98, Аи-95. В компании поясняли, что розничные цены на топливо формируются с учетом себестоимости ресурса, временного лага, необходимого для физической доставки топлива в регионы, срока оборачиваемости нефтепродуктов на нефтебазах, а также в зависимости от баланса спроса и предложения на локальном рынке. В 2016 году «Башнефть» повышала цены на АЗС трижды — в марте и июне. Розничная сеть АНК насчитывает более 580 собственных АЗС, принадлежащих ООО «Башнефть-розница» в 16 регионах России, а также более 200 партнерских станций.

Ловить или не ловить?

«Уфа1» в этот день сообщила. что Нугушское водохранилище, озера Банное и Южные Улянды могут исключить из перечня запрещенных для рыбалки водоемов и разрешить к ним свободный доступ. В 2014 году Минсельхоз России утвердил правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, которые запретили любительскую рыбалку на Нугушском водохранилище. Представитель регионального штаба ОНФ в Башкирии Светлана Халфина считает подобный запрет абсурдным: «На сегодняшний день на Нугушском водохранилище и ряде других озер запрещена любая рыбная ловля для всех слоев населения. Но при этом в водохранилище не обитают краснокнижные виды рыб. Если, например, говорить о Нугушском водохранилище, не ведется промышленное рыборазведение. Непонятна вообще логика при определении данного запрета. Вокруг Нугушского водохранилища расположены населенные пункты, жители которых по этой абсурдной норме не имеют права просто посидеть с удочкой у водоема. Вокруг водохранилища расположено множество туристических баз, которые пытаются развивать туристическую отрасль. Туда приезжает до ста граждан в день, и запрет на любительскую рыбалку является одним из сдерживающих факторов в развитии туристической сферы». Несмотря на запрет, сотни граждан ежедневно продолжают рыбачить и преступают закон. Полиция и инспекторы рыбоохраны вынуждены составлять протоколы об административных правонарушениях.

Позавтракают на 250 тыс., убьют комаров — на 50 тыс.

«Коммерсантъ Уфа» 30 мая отметил, что Казенное учреждение (ГКУ) «Лесное» начало подготовку к лету резиденций главы республики Рустэма Хамитова, следует из закупочной документации, размещенной ГКУ на портале госзакупок. На закупки, итоги которых должны быть подведены до июля, управление планирует потратить из бюджета до 1,4 млн руб. Для резиденции в Кармаскалинском районе возле деревни Вязовки закупается новое насосное оборудование для бассейна (максимальная цена контракта составляет 62,50 тыс. рублей), средства защиты от летающих и ползущих насекомых —до 50,63 тыс. рублей. Еще до 300 тыс. рублей планируется потратить на текущий ремонт транспорта, находящего в ведении управления, — автомобилей Toyota, Chevrolet NIVA и ГАЗ. Для службы охраны приобретается офисная оргтехника стоимостью до 41,97 тыс. рублей, до 388,58 тыс. рублей ГКУ планирует потратить на покупку топливных карт. Несколько закупок завершены. Так, компания «Вектор 21» поставит в кармаскалинскую резиденцию шесть жидкокристаллических мониторов стоимостью 44,64 тыс. рублей Казенное предприятие «Комбинат питания» выиграло контракт стоимостью 250 тыс. рублей на поставку горячих завтраков в гостиницу «Айгуль» (расположена возле здания кабмина рядом со стадионом «Динамо»). ГКУ «Лесное» управляет резиденциями главы Башкирии возле деревни Вязовки в Кармаскалинском районе, в Уфе на улице Зорге, 55, а также в гостинице «Айгуль» на улице Валиди, 34.

Украл 62 миллиона и остался на свободе

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что Ленинский районный суд Уфы по иску прокуратуры Башкирии взыскал ущерб с бывшего руководителя крупного дорожно-строительного предприятия. Установлено, что с 2006 по 2010 годы генеральный директор «Башкиравтодора» незаконно вывел в подконтрольные ему организации 62 млн рублей и дорожную технику стоимостью 2 млн рублей, принадлежащие предприятию. Руководитель был признан виновным в совершении преступления по статье «Злоупотребление полномочиями» и освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Для обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на имущество экс-директора: земельный участок в селе Булгаково, жилой дом, нежилое помещение, внедорожник «Мицубиси Паджеро» и счета в банках, сообщили в республиканской прокуратуре. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Уфа и Оренбург вместе борются за отдыхающих

Ряд СМИ 30 мая сообщил, что Башкирия создает совместно с Оренбургской областью туристическую дестинацию «Южный Урал» с упором на лечебно-оздоровительный отдых, заявил глава республики Рустэм Хамитов на Всероссийском форуме «Здравница-2017», который открылся в Уфе. По его словам, общий объём инвестиций превысит 19 млрд рублей. «Объединение туристского и оздоровительного потенциала наших регионов позволит совместить нескольких курортных зон, укрепить инфраструктуру, расширить спектр услуг и, соответственно, туристический поток», считает Рустэм Хамитов. Он подчеркнул необходимость «единой стратегии развития санаторно-курортных кластеров регионов с учётом уникальных природных лечебных, рекреационных факторов каждой территории».

В Уфе отключают фонари и светофоры

31 мая «Горобзор» сообщил, что освещение улиц Уфы вернут после полного погашения долгов перед энергетиками. Энергетики отключили в Уфе уличные фонари и светофоры, находящиеся в ведении «Уфагорсвет» из-за накопившихся многомиллионных долгов мэрии. Светофоры и фонари на транспортных развязках в Уфе, в том числе по дороге в аэропорт, отключать не планируется. По данным Башкирской Энергосбытовой компании, на 30 мая задолженность «Уфагорсвет» составила почти 62 млн рублей, с учетом пени и стоимости электропотребления за май — 86,5 млн рублей. Режим ограничения подачи электроэнергии на объектах муниципального предприятия будет сохранен до полного погашения долга.

В Башкирии семьи получат допподдержку

Ряд СМИ в этот день сообщил, что дополнительные мероприятия по повышению рождаемости наметило правительство республики. План рассчитан на 2017 — 2020 годы. Он предполагает увеличение числа новорожденных в 2018 году на 3 тыс. 580 человек, в 2019-м — на 3 тыс. 620, в 2020 году — на 3 тыс. 710 человек. Таким образом республика в 2020 году достигнет уровня 2015 года — 59,3 тыс. новорожденных. В числе мероприятий снижение числа абортов и младенческой смертности, увеличение числа ЭКО, диагностика и лечение нарушений репродуктивного здоровья мужчин. Предусмотрено также создание рабочих мест, развитие гибких форм занятости для семей с детьми, предоставление им услуг на дому. Студенческим семьям выделят отдельные комнаты в общежитиях и создадут для них группы по присмотру за детьми. Будет решаться и жилищный вопрос. Бесквартирным молодым семьям будут предоставлять земельные участки, при рождении первого ребенка они будут получать единовременную выплату в 300 тыс. рублей. Поможет решить проблему и программа обеспечения жильем нуждающихся до 2025 года. Дополнительные меры поддержки предусмотрены для студенческих семей с детьми и многодетных семей. Среди них единовременная выплата при рождении ребенка в 100 тыс. рублей и повышение до 3 тыс. рублей специального пособия семьям студентов и аспирантов очных отделений, увеличение до 6 тыс. рублей ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям с детьми от полутора до трех лет, льготы по транспортному налогу.

Цирк опломбирован, животных увезли

«Коммерсантъ Уфа» 31 мая сообщил, что сотрудники уфимского цирка, основная часть помещений которого 18 мая была опломбирована решением Верховного суда Башкирии по иску прокуратуры, лишены возможности вовремя подготовить бухгалтерскую и налоговую отчетность. Причиной ареста помещений стало заключение прокуратуры о несоответствии состояния кровли и купольных конструкций цирка нормативам безопасности. Финансовая деятельность учреждения в результате ареста помещений оказалась практически парализована. Если потребуется ремонт, придется или сокращать штат, или отправлять людей в административные отпуска. Цирк уже отменил показ новой программы, которая должна была начаться 10 июня, и отправил задействованных в ней животных в Магнитогорск. Капремонт в здании Уфимского госцирка не проводился с момента его сдачи в 1968 году. Реставрация объекта обсуждалась главой Башкирии Рустэмом Хамитовым с руководством Росгосцирка еще в 2014 году. Изначально ее стоимость оценивали примерно в 350 млн рублей. После этого цирк был включен в федеральную целевую программу «Культура России», а стоимость реставрации подорожала до 500 млн рублей, из которых 400 млн обязался выделить Минкульт РФ, около 100 млн рублей — республика. В 2015 году Минкульт заказал проект реставрационно-ремонтных работ цирка стоимостью 34,5 млн рублей московской Реставрационно-строительной компании «Архитектурное наследие».

Министерство семьи и турбулентность

1 июня ИА «Башинформ» сообщило, что в Башкирии может быть создано Министерство семьи. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов, выступая на I Республиканском родительском форуме. Необходимость появления такой структуры, по словам Рустэма Хамитова, связана с тем, что сегодня вопросы материнства, детства, семейных отношений разбросаны по нескольким министерствам — здравоохранения, труда и социальной защиты населения, молодёжной политики и спорта, других ведомств. Такого рода министерство, государственный комитет или агентство покажет, что можно работать в этой части неформально, не только заниматься распределением финансовых ресурсов, не только писать отчёты, а действительно сглаживать ту турбулентность, которую несёт с собой экономика в части семейных отношений. У нас будут профессионально занимающиеся темой семьи люди, которые будут знать, что происходит в каждом населённом пункте, муниципалитете или городском округе.

Фольклориаде в Уфе — быть!

Ряд СМИ сообщил. что в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ «О проведении VI Всемирной фольклориады». Согласно документу, местом её проведения станет Уфа. Фольклориада будет проводиться на условиях софинансирования. Всемирная фольклориада — часть официальных мероприятий Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF). Традиционно в ней принимают участие около 3 тыс. артистов из 60−80 стран. Первая Фольклориада была проведена в 1996 году в Голландии. Страной проведения Всемирной фольклориады-2016 стала Мексика. В октябре 2015 года на 45-м Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее CIOFF было объявлено, что Фольклориада 2020 года пройдёт в Башкирии.

Отдых для 390 тыс. детей

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«Горобзор» 1 июня сообщил, что на детскую оздоровительную кампанию этим летом в Башкирии потратят 1,6 млрд рублей. В период летних каникул основными формами отдыха и оздоровления планируется охватить около 390 тыс. детей. Это 88,3% от общего числа школьников республики. Четыре тысячи детей отправятся отдыхать за пределы региона, из них 3 тыс. 250 ребят посетят этим летом черноморское побережье. 170 школьников поедут во Всероссийский детский центр «Орленок», 1 тыс. 392 ребёнка отдохнут в Крыму. В сфере отдыха и оздоровления детей в этом году будут задействованы 2 тыс. 688 организаций региона, в том числе 1 тыс. 459 лагерей дневного пребывания, 981 лагерь труда и отдыха, 120 палаточных лагерей, 98 загородных оздоровительных лагерей и 30 лагерей санаторного типа. На обеспечение пожарной безопасности в местах детского отдыха выделено в общей сложности свыше 39 млн рублей. На всех объектах установлены противопожарные автоматические системы. В загородных лагерях усилена охрана. Разработаны маршруты организованной перевозки детей к местам отдыха и обратно.

Очередная пирамида

2 июня газета «Республика Башкортостан» сообщила, что Жители республики стали объектом масштабной кредитной аферы. Пострадавшие есть в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и Нефтекамске. В июле прошлого года в управление МВД России по Стерлитамаку обратились сразу несколько граждан, заявив, что стали жертвами мошенников. Следствие установило, что один из руководителей ООО «Алтын капитал и Компания» организовал финансовую пирамиду и с сентября 2013 года по июнь прошлого года в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и Нефтекамске под предлогом заключения договоров займа крал деньги клиентов. В ходе расследования уголовного дела установлены свыше 300 граждан, которым причинен ущерб на сумму около 62 млн рублей. Сейчас устанавливается точное количество потерпевших.

«Система» готова к диалогу с «Роснефтью»

«Коммерсантъ Уфа» в этот день сообщил, что АФК «Система» готова к диалогу с «Роснефтью» о мировом соглашении по иску на 170,6 млрд рублей. Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что «Роснефть» не исключает мирового соглашения по иску с АФК. Нефтяная компания «Роснефть» в середине мая подала в арбитражный суд Башкирии иск к АФК «Система» и к «Система-Инвест» сначала на 106,6 млрд рублей, потом увеличив требования до 170,6 млрд рублей. Согласно определению арбитражного суда Москвы, куда изначально поступило заявление «Роснефти», в доводах иска отмечается, что ответчики (АФК «Система» и «Система-Инвест»), совместно владевшие в 2010—2014 годах. более 73% акций «Башнефти», произвели реорганизацию компании, в результате которой «Башнефть» утратила 49,41% акций «Система-Инвест». Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций «Башнефти» у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу «Башнефти» был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед «Башнефтью», обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. «Роснефть» требует от АФК «Система» и «Система-Инвест» возмещения убытков, причиненных в результате этих действий.

Смерч из Татарии

Ряд СМИ в этот день рассказал о погодных катаклизмах. В Салаватском районе Башкирии ветер сорвал крышу студенческого общежития. Со стороны Татарии прошёл смерч и задел несколько северных, северо-западных и юго-западных районов республики. В результате обрыва линии электропередач была обесточена деревня Енебей-Урсаево, в которой проживают 229 человек, 42 из которых — дети. Электроснабжение в селе Енебей-Урсаево полностью восстановлено.

Госзакупки: развязка, реклама, фонтан

3 июня ряд СМИ рассказал о госзакупках недели. В Уфе реконструируют транспортную развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Максимальная цена контракта на разработку проектной документации составляет 35 млн рублей. Большую часть суммы выделяет республиканский бюджет, около 1 млн — из уфимской казны. Минздрав Башкирии заказывает распространение рекламы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Согласно закупочной документации баннеры планируют размещать на видеомониторах в уфимских автобусах. Максимальная цена контракта — 249 тыс. рублей. Средства выделяют из бюджета Башкирии. «Салаватводоканал» намерен обустроить светомузыкальный фонтан. Он появится в салаватском парке культуры и отдыха имени 50-летия Октября. Проектно-изыскательские работы по объекту обойдутся максимум в 760 тыс. рублей.

Уфу затопило

В этот же день ряд СМИ отметил интенсивность обрушившихся на Уфу дождей. Некоторые городские автомагистрали превратились практически в реки. Так, по проезжей части улицы Трамвайная в районе остановки «Вторая площадка УМПО» текли потоки грязной воды. Перейти через дорогу пешеходам очень трудно. Сообщается также о «реках» в микрорайоне Сипайлово, улицах Вологодская, Армавирская, Пугачева, Интернациональная, Бехтерева и других.

Светофоры отключать нельзя!

4 июня «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг долгов за электричество в Уфе. За пару последних недель городским службам приходилось отключать уличные фонари, а на некоторых перекрестках даже погасли светофоры. «Их умышленное отключение недопустимо. Это связано с безопасностью людей, в том числе и детей. Госсобрание обязательно изучит эту ситуацию и, при необходимости, выйдет с инициативой. Одновременно просим прокуратуру дать оценку этим фактам», — написал Толкачев.

Выезжает больше, чем приезжает

Ряд СМИ в этот день отметил, что в результате миграционных процессов число граждан Башкирии уменьшилось. Всего за январь-апрель в республику прибыло 35 тыс. 480 человек, это на 1 тыс. 386 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выехало за пределы региона 40 тыс.160 жителей, что на 2 тыс. 550 человек меньше прошлогодних данных. В целом за год региону удалось несколько снизить отрицательную миграционную динамику. Если в январе-апреле прошлого года миграционная убыль населения составила 3 тыс.844 человека, то сейчас ее удалось сократить до 2 тыс.680 человек. В целом по региону отмечен прирост населения в результате переездов в таких крупных городах, как Сибай (117 человек), Октябрьский (103), Чишмы (83), Учалы (66), а также в Уфимском (1001), Иглинском (562) и Ермекеевском районах (70). Наиболее высоки показатели миграционной убыли в Баймакском (361), Ишимбайском (299), Стерлитамакском (277) и Мелеузовском (260) районах, а также в Стерлитамаке (349) и Салавате (235). В Уфе миграционный прирост составил 439 человек.

Град. Ветер. Холод

5 июня ряд СМИ вновь затронул тему аномально дождливой и холодной погоды. Росгидрометцентр включил Башкирию в территории температурных аномалий первой декады июня. Порывы ветра необычно сильны. За сутки в Уфе ветер свалил более 20 деревьев, такие случаи были зафиксированы в Калининском, Кировском, Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах столицы. В шести случаях деревья упали на автомобили, в пяти — на линии электропередачи. Из людей никто не пострадал, на жизнедеятельности города это не отразилось. Накануне ураган буквально снес кровлю здания детского сада в деревне Самарское Абзелиловского района. В минувшие выходные в Башкирии выпал град размером с маленький мяч, сообщает «Комсомольская правда-Уфа». Осадки в виде частиц льда размером с мяч для пинг-понга наблюдали жители Абзелиловского района — пострадали дома, растения в садах и огородах.

Башкирия в грязной тридцатке

Ряд СМИ в это день сообщил. что общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала на своем сайте результаты «Экологического рейтинга регионов России». Субъекты федерации оценивали по нескольким индикаторам. Самыми чистыми регионами России стали Тамбовская область, республика Алтай и Алтайский край. Башкирия заняла в рейтинге 57-е место, поднявшись на две позиции по сравнению с результатами зимы. Регион оказался в 30-ке самых грязных регионов страны. По мнению экспертов, в республике все плохо с атмосферой, воздухом, земельными ресурсами и почвой. Есть проблемы с водой, биоресурсами и состоянием ЖКХ. В то же время, Башкирия получила положительные оценки в графах «Образование и культура», «Гражданское общество» и «Комфортность проживания». Самыми грязными регионами России стали Московская, Свердловская и Челябинская области

Дети-инвалиды сдавали на диваны и шторы

Газета «Республика Башкортостан» 5 июня обратилась к теме поборов в образовательных учреждениях. В Сибайской коррекционной школе родители третьеклассников сдали деньги на покупку дивана и штор для классной комнаты.

Деньги не вносились на расчетный счет образовательного учреждения, а передавались классному руководителю, поэтому проконтролировать их использование было невозможно. Отказаться от сдачи денег родители тоже не могли, хотя закрепленное решение о покупке в протоколе родительского собрания не носило обязательный характер. После прокурорской проверки в коррекционной школе, где обучаются 109 детей-инвалидов, незаконные поборы прекращены, деньги возвращены родителям. За допущенные нарушения классный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Больше бизнесменов, выше оборот

«Коммерсантъ Уфа» в этот день отметил, что количество участников малого и среднего бизнеса (МСБ) в Башкирии в 2016 году увеличилось примерно на 7% — на 9 тыс. (до 136 тыс. субъектов), следует из данных госкомитета по предпринимательству и туризму республики. Оборот этого сегмента экономики увеличился за год на 2,3%, до 937,4 млрд руб. Это примерно 33% от общего оборота предприятий и организаций региона. В структуре МСБ преобладают индивидуальные предприниматели (86,1 тыс., или 63,3%). Кроме того, зарегистрировано 46,9 тыс. микропредприятий (34,5%). Малые предприятия занимают в структуре 2% (2,68 тыс.), средние — 0,3% (367). Доля МСБ в валовом региональном продукте составляет около трети. Налоговые поступления этого сектора составили в 2016 году 6,56 млрд руб. с ростом к 2015 году на 6%. 65% представителей МСБ заняты в сфере торговли и ремонта транспорта, 10% — в строительстве, 8,6% — в обрабатывающих производствах, 6% занимаются операциями с недвижимостью и предоставлением услуг, 2% — сельским и лесным хозяйством и охотой.