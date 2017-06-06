Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 23:45 — ИА Регнум. Борьба за перезахоронение тела Ленина не стихает уже несколько десятилетий. Подняли тему о выносе Ленина из мавзолея еще в Перестройку под благовидным мотивом «похоронить рядом с матерью», но очень скоро риторика сменилась на предложения сжечь тело, прах запаковать в цилиндр и сбросить в Мариинскую впадину. Аргументы и мифы, которые приводились и приводятся сторонниками захоронения тела Ленина, анализировал исследователь Федор Собкалов, выступавший на конференции «Октябрьская революция. Мифы и реальность» 6 июня 2017 года.

Один из самых броских мифов сводится к тому, что мавзолей — это вообще дикость и подобное не практикуется в цивилизованном мире. Это чистая манипуляция:

«Во Франции установлен мавзолей, в котором хранятся останки Наполеона. Забальзамированные останки генерал-фельдмаршала Михаила Барклай-де-Толли находятся в нынешней Эстонии. Генерал Улисс Грант, вложивший большой вклад в победу Севера над Югом в гражданской войне в США, а потом ставший президентом страны, захоронен в мавзолее в Нью-Йорке. Маршал Польши Юзеф Пилсудский покоится в саркофаге, помещенном в крипте собора святых Станислава и Вацлава в Кракове», — указал докладчик.

Есть и множество других мифов, от того, что «Ленин похоронен не по-христиански» (непонятно, почему неверующего Ленина надо хоронить именно по-христиански, и почему вдруг так заботятся о его душе те, кто его проклинает) до того, что мавзолей — это «зловещий зиккурат, с помощью которого Ленин питается энергией русского народа».

Генезис этих мифов проясняется, если вернуться к истокам.

Первым мифом, с которого началась атака на мавзолей, состоял в том, что Ленин был не похоронен. А первым, кто поднял эту тему, был режиссер Марк Захаров, 21 апреля 1989 года сказавший, что Ленина надо «простить» и захоронить «по-человечески»: мол, как к Ленину не относись, а лишать его захоронения — нельзя.

Однако манипуляция состояла в том, что Ленин уже захоронен. Речь в его случае не может идти о «захоронении» — а только о перезахоронении. Но главное, что истинные мотивы «радетелей» за «гуманное» отношение к Ленину прояснились очень скоро: было заявлено, что Ленин — военный преступник, ленинизм — это идеология тоталитаризма, а мавзолей — ее внешнее проявление.

Что же касается режиссера Захарова, то впоследствии он заявил, что считает Ленина государственным преступником, которого надо судить и вынести ему примерно такой же вердикт, как Гитлеру. И если помнить эту логику всякий раз, когда поднимается тема «выноса тела» — то вопросов о мотивации не возникнет.

Напомним, конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность» состоялась в Санкт-Петербурге 6 июня 2017 года. На мероприятии исследователи поделились результатами своей работы, имевшей целью установление истины об Октябре 1917 года и последовавших за ним событиях.