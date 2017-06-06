Копенгаген, 6 июня, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 6 июня на стадионе «Брондбю» был разыгран товарищеский матч между сборными Дании и Германии. Матч завершился со счетом 1:1.

Ascul99 Джошуа Киммих

На 18-й минуте плеймейкер «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыл счет ударом слета после ошибки Антонио Рюдигера — 1:0.

В конце матча хавбэк «Баварии» Джошуа Киммих сравнял счет, замкнув прострел Ларса Штиндля — 1:1.

Статистика матча (Дания/Германия)

Удары 11/12

Удары в створ 6/7

Владение 36%/64%

Фолы 7/8

Составы на матч:

Дания: Рённов, Ларсен, Кристинсен, Дурмиши, Вестергорд, Эриксен, Делейни, Квист, Поульсен, Брэйтуэйт, Йоргенсен.

Германия: Трапп, Рюдигер, Зюле, Гинтер, Хектор, Руди, Горецка, Дракслер, Киммих, Вагнер, Штиндль.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Голы: Эриксен 18 — 1:0, Киммих 88 — 1:1.