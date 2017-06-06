Джошуа Киммих спас ничью для Германии в конце матча с Данией
Копенгаген, 6 июня, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 6 июня на стадионе «Брондбю» был разыгран товарищеский матч между сборными Дании и Германии. Матч завершился со счетом 1:1.
На 18-й минуте плеймейкер «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыл счет ударом слета после ошибки Антонио Рюдигера — 1:0.
В конце матча хавбэк «Баварии» Джошуа Киммих сравнял счет, замкнув прострел Ларса Штиндля — 1:1.
Статистика матча (Дания/Германия)
Удары 11/12
Удары в створ 6/7
Владение 36%/64%
Фолы 7/8
Составы на матч:
Дания: Рённов, Ларсен, Кристинсен, Дурмиши, Вестергорд, Эриксен, Делейни, Квист, Поульсен, Брэйтуэйт, Йоргенсен.
Германия: Трапп, Рюдигер, Зюле, Гинтер, Хектор, Руди, Горецка, Дракслер, Киммих, Вагнер, Штиндль.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Голы: Эриксен 18 — 1:0, Киммих 88 — 1:1.