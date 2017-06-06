Нью-Дели, 6 июня, 2017, 23:39 — ИА Регнум. В течение следующего десятилетия в Индии рост объема воздушных перевозок составит 13%, на развитие инфраструктуры будут направлены инвестиции в размере $25 млрд, 6 июня сообщает The Economic Times.

Oliver Holzbauer

В рамках программы UDAN, предусматривающей развитие авиасообщения между крупными и небольшими городами, правительство Индии стремится создать разветвленную сеть внутренних авиамаршрутов по всей стране и сделать воздушные перевозки более эффективными и доступными.

Ожидается, что к 2027 году совокупный пассажирооборот на железнодорожном и авиационном транспорте увеличится на 15,2%, флот гражданской авиации пополнят 935 самолетов.

Напомним, в 2016 году в Индии объем внутреннего пассажирооборота на воздушном транспорте достиг 100 млн человек. Индия опередила Японию (97 млн), но пока отстает от США (719 млн) и Китая (436 млн).