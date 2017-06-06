Грац, Австрия, 6 июня, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Украинская сборная по футболу проиграла сборной Мальты в товарищеском матче. Игра состоялась сегодня, 6 июня, в австрийском городе Грац.

joshjdss Зак Мускат

Единственный мяч в игре забил мальтийский защитник Зак Мускат на 14-й минуте. Украинские футболисты так и не смогли отыграться. Итоги матча — 1:0 в пользу сборной Мальты.

Украинская сборная, которой сейчас руководит известный в прошлом нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко, показала плохой футбол и не смогла одолеть даже очень слабую сборную Мальты — в новой версии рейтинга Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сборная Мальты занимает 182-е место.

До победы над украинцами мальтийская сборная терпела поражения с 8 июня 2015 года и имела в своём пассиве 16-матчевую безвыигрышную серию.