Москва, 6 июня, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Украина составила ноту протеста и передала её в Министерство иностранных дел России, отреагировав таким образом на визит в Крым спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Council.gov.ru Выступление Валентины Матвиенко на пленарном заседании III Международного Ливадийского форума

Пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства заявила о решительном протесте Киева против рабочей поездки в Крым группы российских должностных лиц во главе с Валентиной Матвиенко.

Сообщается, что Министерству иностранных дел России передана соответствующая нота протеста. Однако пока неизвестно, какой стала дальнейшая судьба данного документа.

Стоит отметить, что Валентина Матвиенко посетила регион для участия в работе третьего международного Ливадийского форума.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года всенародного референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.