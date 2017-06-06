Москва, 6 июня, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Новый удар коалиции США по правительственным силам в Сирии не укладывается в стратегию борьбы с терроризмом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

ИА REGNUM Башар Асад

«Новый удар коалиции США по правительственным силам в Сирии еще и в границах утвержденной зоны деэскалации полностью идет вразрез с нормами международного права. Это очередной акт агрессии и нарушение суверенитета Сирии», — отметил парламентарий.

Западная коалиция вновь пытается под любым предлогом ослабить проправительственные силы, подрывая их усилия по противодействию террористическим группировкам, говорит он, получается, что продолжается борьба не против террористов, а против действующего режима во главе с Башаром Асадом.

«Причины произошедшего предстоит детально изучить и сделать, наконец, выводы. Россия, уверен, обладая легитимным мандатом присутствия в Сирии, в отличие от коалиции во главе с США, продолжит усилия по применению сторон и борьбу с международным терроризмом на территории САР, в также процесс формирования зон деэскалации», — заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе.

Удар, нанесенный коалицией во главе с США, в Совфеде назвали «актом агрессии» и прямым вступлением коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. «Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.